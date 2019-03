Gobierno de AMLO es lo mismo y peor tantito: Mireles

Agencias

Ciudad de México.- El doctor y es ex líder de las autodefensas, José Manuel Mireles, aseguró que “las cosas en el país no van a cambiar” y señaló que, al contrario, “se van a poner peores”.

En un video que circula en redes sociales, José Mireles recrimina al titular del Ejecutivo Federal por no cambiar a los mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Federal, lo que advirtió, podría llevar a lo mismo o peor.

“Si votamos 32 millones de mexicanos por un cambio y vemos con tristeza que siguen poniendo a los mismos mandos que tenía Peña Nieto, las cosas no van a cambiar van a ser peor. Es lo mismo, peor tantito”, expresó el líder social.

También te puede interesar: Mireles ‘se destapa’ para gobernador de Michoacán

“Yo tenía la esperanza de que como el presidente de la República jaló a los actores políticos de diferentes partidos para lograr la unidad nacional estoy viendo que estos regresaron nada más por sus cueros, no porque les interese el pueblo”, sentenció en una conmemoración del 213 natalicio de Benito Juárez

Mireles asistió a un evento en el estado de Michoacán, donde indicó que se encuentra decepcionado del gobierno del Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, el ex líder de las autodefensas dijo que él no critica al presidente Andrés Manuel López Obrador si no a los actores políticos que se sumaron a las 4T y continúan con las mismas prácticas.

De acuerdo con Sin Embargo, Mireles dijo que votó por López Obrador como un compromiso moral, ya que éste pidió que fuera liberado cuando se encontraba en prisión bajo los delitos de portación de arma.

(Con información de Sin embargo y Reporte Índigo)