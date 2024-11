Miss Universo 2024: ¿Por dónde lo puedes ver hoy?

La edición 2024 del certamen de belleza Miss Universo está en pleno desarrollo, con 130 participantes compitiendo por la ansiada corona. El lema de este año es "Definamos un futuro forjado por mujeres", y la mexicana Fernanda Beltrán es una de las grandes favoritas para avanzar a la final, que se llevará a cabo el 16 de noviembre.

La joven de 24 años, originaria de Sinaloa, tiene una destacada trayectoria como empresaria y activista, lo que la convierte en una representante de México con gran potencial.

