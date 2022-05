El embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, dio positivo a Covid-19, luego de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, informó que también estaba contagiado de SARS-CoV-2.

"Atendiendo el anuncio del secretario Blinken, me realicé ayer (miércoles) y hoy (jueves) pruebas de antígenos que salieron negativas. Para extremar precauciones, horas antes de ir a la Casa Blanca realicé la PCR resultando positiva a SARS CoV 2. Me apena no participar en los eventos del #CincoDeMayo" , señaló a través de su cuenta de twitter.