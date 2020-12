El modelo neoliberal ha sido muy malo para los pueblos: AMLO

Ciudad de México.- Ante la crisis económica y sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los países que integran la Alianza del Pacífico a repensar lo ineficiente que ha sido el modelo económico neoliberal.

"Es muy importante repensar acerca de lo ineficiente que ha sido el modelo económico neoliberal, desde luego bueno para las minorías, muy malo para los pueblos".

Al participar de manera virtual en la XV Cumbre de la Alianza del Pacífico, que se lleva a cabo en Santiago de Chile, Chile, el Mandatario mexicano recordó que el gobierno tiene que representar a todos y tiene que haber una división clara entre el poder económico y el político, porque cuando el gobierno sirve a una minoría no hay avances.

Ante los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; de Colombia Iván Duque; y de Perú, Francisco Sagasti, el presidente López Obrador habló de la estrategia de México para enfrenar la doble crisis provocada por SARS-CoV-2.

Pero la enseñanza más importante, agregó, además del sufrimiento y tristeza por la pérdida de vidas humanas, es que no se debe abandonar el Sistema Público de Salud.

"Fue un error grave apostar a la privatización de la salud, como se hizo en el caso de la educación. Nosotros actualmente por esa política privatizadora tenemos un déficit de médicos y de especialistas. La educación y salud no son privilegios son derechos de los pueblos".

En su mensaje el presidente de México respaldó el ingreso de Singapur y Ecuador a la Alianza del Pacífico y confió en que su incorporación a este acuerdo sea lo más pronto posible.

Firma AMLO tres convenios en Cumbre Alianza

Durante su participación en la XV Cumbre de Presidentes de la Alianza del Pacífico, el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmó tres convenios de colaboración.

Los convenios firmados por el Presidente fueron la Declaración sobre el Desarrollo del Mercado digital, Declaración sobre Igualdad de Género y Declaración de Santiago.

El Mandatario federal informó que conversó con los Presidentes de Chile, Colombia y Perú vía videoconferencia.

"Hoy saludamos a los pueblos hermanos de Chile, Perú y Colombia, que junto con México integran la Alianza del Pacífico; conversamos por videoconferencia con los presidentes Miguel Juan Sebastián Piñera, Francisco Rafael Sagasti e Iván Duque Márquez", agregó en su cuenta de Twitter.

En su mensaje, López Obrador urgió hacer a un lado las antiguas políticas económicas para poder enfrentar la pandemia de Covid-19

"Entender de que ir a una nueva normalidad después de la pandemia implica aceptar de que hay una nueva realidad en el mundo y en nuestros países. Ya no se puede continuar con las mismas estrategias. Tenemos que reinventarnos en todos los órdenes, ya no se puede seguir sostenido la misma política económica, no se puede poner vino nuevo en botellas viejas", comentó.

El Presidente presumió ante el resto de los países que México optó, durante la crisis sanitaria, por rescatar al pueblo y no solicitar créditos.

"Ahora con la crisis que precipitó la pandemia, nosotros optamos por rescatar primero al pueblo, a la gente más necesitada, empezar a apoyar, a reactivar la economía de abajo hacia arriba, desde la base de la pirámide hacia arriba.

Se intensificó el apoyo a programas sociales, programas del bienestar. Toda esta inversión ayuda a que no se nos desplomara el consumo. Entonces, logramos que la economía se reactivara pronto, ya estamos en ese proceso.

"No solicitamos créditos, no aumentamos impuestos, no aumentamos los precios de los energéticos y estamos optimistas a pesar de lo difícil que ha sido enfrentar la pandemia. Estamos seguros que saldremos con esta fórmula, con esta nueva estrategia", finalizó.

(Con información de El Universal y Reforma).