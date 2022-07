Monreal se rebela por “dedazo” en Morena.

El senador Ricardo Monreal anunció que no participará en el proceso de selección de consejeras y consejeros que realizará Morena para conformar el Congreso Nacional de ese partido que tomara decisiones de cara al 2024, porque "ya está prefigurado el resultado" y por respeto y solidaridad a los que fueron excluidos.

A través de un video difundido en su cuenta de Twitter sociales, dijo que tomó esta decisión por respeto y solidaridad a las bases, la militancia y a quienes fundamos el partido.