Monreal: Sheinbaum debe apoyar a ‘El Mayo’ Zambada sin chantajes

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, expresó este viernes 21 de febrero que el Gobierno de Claudia Sheinbaum debe brindar apoyo legal al narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada si se demuestra que fue secuestrado en México y trasladado ilegalmente a Estados Unidos.

Esta declaración surge en respuesta a las recientes demandas de Zambada, quien exigió su repatriación tras ser capturado en circunstancias que, según él, violan el Tratado de Extradición entre ambos países.

Monreal explicó que si la defensa de Zambada logra probar que su traslado fue ilegal, es necesario señalar que se violaron principios fundamentales como el derecho al debido proceso y la soberanía de México.

"No tiene nada que ver con que la presidenta proteja o ayude a un narcotraficante", afirmó Monreal en un comunicado.

Sin embargo, también dejó claro que el Gobierno de Sheinbaum no debe ceder a presiones o chantajes.

"Eso sí no. El tono de que si no haces esto, pasará esto, no lo podemos admitir", añadió, enfatizando la importancia de mantener la legalidad y el Estado de Derecho en el país.