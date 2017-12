AMLO tiene competencia: ex marino, nuevo candidato de Morena

Agencia

Ciudad de México.- El ex capitán de la Marina, José Francisco Mendoza Sauceda, se registró como precandidato a la Presidencia de la República por Morena, para las elecciones de 2018.

Esto, en caso de ser avalada la solicitud por la Comisión Nacional de Elección partidista, le permite al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, aparecer en los 1.9 millones de spots que en conjunto tendrán Morena y PT para difundirse durante el periodo de precampaña electoral, que va del 14 de diciembre al 29 de marzo del año entrante, informa el portal Milenio.

A estos mensajes en radio y televisión, se agregarán los del Partido Encuentro Social, partido con el cual los dirigentes concretaron una alianza electoral para los comicios de 2018.

Por ley, los precandidatos presidenciales únicos de cada instituto político no pueden aparecer en los spots de precampaña, y sería hasta el 30 de marzo cuando podría aparecer la imagen del candidato presidencial ya registrado por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Antes del registro de Mendoza Sauceda, dirigentes de Morena aseguraron que difundirían durante este periodo spots "genéricos, en los que no hay una presencia de manera directa" de López Obrador. Incluso, algunos simpatizantes de López Obrador ya han compartido en redes sociales, una parte de un spot que se difundiría en los próximos días.

Respecto a este spot, Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, descartó que con este video "se le esté dando la vuelta a la ley". "No aparece la figura de Andrés Manuel, no aparece su imagen, no aparece su voz, no aparece ninguna de las limitantes que se tienen de acuerdo con los criterios del Tribunal (Electoral), lo que aparece son una serie de frases que me parece, están enmarcadas en lo que la ley permiten", enfatizó luego de asistir al registro de López Obrador.