Morena buscará impugnar los spots de Meade

CIUDAD DE MÉXICO.- El representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, advirtió que su partido impugnará los spots pautados por el PRI en los que aparece su precandidato presidencial único, José Antonio Meade, lo que contraviene sentencias del Tribunal Electoral federal.

De acuerdo con Zócalo, a su vez, Duarte defendió la legalidad del spot que Morena pautó ante el INE, en el que diversos personales aluden, sin mencionar su nombre, a Andrés Manuel López Obrador, quien hoy se registró como precandidato a la Presidencia por su partido.

"Andrés Manuel, hasta donde conozco, no va a tener spots como precandidato. Hay algunos spots genéricos, simplemente lo que no hay es una presencia de Andrés Manuel de manera directa"

"Lo que ha dicho el tribunal es que está prohibido que aparezcan precandidatos únicos en los spots, y, en el caso de nosotros, no aparece la figura de Andrés Manuel, no aparece su imagen, no aparece su voz, no aparece ninguna de las limitantes que se tienen de acuerdo a los criterios del tribunal, lo que aparece son una serie de frases que, me parece, están enmarcadas en lo que la ley permite", dijo.

¿No es darle la vuelta a la ley?, se le cuestionó.

"No, porque darle la vuelta sería lo que está haciendo el PRI, de colocar spots de manera directa en el caso de su precandidato, el señor Meade", sostuvo.

Duarte aseguró que si López Obrador queda como precandidato único de Morena, no tendrá spots durante la precampaña.

Sin embargo, no descartó que Morena siga pautando ante la autoridad electoral promocionales en los que, si bien el aspirante no aparece directamente, sí es aludido.

Acusó al PRI de desafiar al INE y al Trife, y advirtió que la decisión que tomen ambas autoridades respecto de la impugnación que presente Morena servirá para vislumbrar si son autónomas o si sirven al tricolor.

"El PRI es el partido que está mandando al diablo a las instituciones, de manera jurídica, de manera material, en ese terreno el tribunal había sido muy consistente en establecer que los precandidatos únicos no pueden aparecer en spots, y me parece que esta posible impugnación, que seguramente se va a presentar, va a calibrar cómo se va a comportar el INE y el tribunal, a ver si son consistentes en haber estado bajando spots, durante muchos años, de precandidatos únicos, y si ahora lo van a permitir o van a actuar con congruencia en contra del PRI.

"Me parece que el PRI le está jugando al vivo, está intentando jugarle a retar al INE y al propio tribunal, lo que sin duda demuestra que el PRI está poco comprometido, como lo ha dicho, con respetar la ley", acusó.