Morena ofrece “respeto” a quienes no votaron por Sheinbaum

Los partidos de la 4T ofrecieron "respeto" a los partidos de oposición y a los 22 millones 707 mil 407 que votaron por ellos, argumentando su deseo de construir un México para todos.

El Consejo General del INE conoció el informe sobre los resultados finales de la elección a la presidencia de la República, y con ello el organismo concluye esta etapa del proceso electoral, para que quede en manos del Tribunal Electoral la calificación y validez de los comicios.

Durante la sesión, el diputado Gerardo Fernández Noroña insistió que aunque la oposición tiene derecho a impugnar, tras el "demoledor, contundente y apabullante" triunfo de Claudia Sheinbaum, mejor debería reflexionar sobre el reto que tiene enfrente.

Afirmó que PAN, PRD, PRI y MC tienen dos caminos: apoyar en el proyecto a Sheinbaum y ser críticos y señalar errores, o continuar con la misma actitud de los últimos seis años, que los llevó al "desastre electoral".

En respuesta, los representantes del PAN y PRD afirmaron que no niegan los 35 millones de votos que alcanzó Sheinbaum, pero no se cansarán de repetir que "no hubo cancha pareja", pues fue una "elección de Estado" con la intromisión del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El senador Emilio Álvarez Icaza afirmó que la oposición sí tiene que reflexionar sobre su futuro, pero a la 4T también le toca repensar si atentará contra la democracia, porque hay señales que preocupan.

"El nuevo régimen va a requerir eso: la responsabilidad para reconocer la presencia de un País plural, no sólo de un único pensamiento. Habrá una mayoría, sí, pero hay una minoría que también tiene el legítimo derecho, como hoy entendemos la democracia. La democracia hoy no sólo es el ejercicio de los derechos de las mayorías, sino también y fundamentalmente el respeto a los derechos de las minorías",

apuntó.

El representante del PAN, Víctor Hugo Sondón, recalcó que ha escuchado respeto, pero jamás han hablado de diálogo:

"No he oído hablar a ningún miembro de la coalición ganadora, sobre la apertura del diálogo y la concertación política, que debe prevalecer en el País, que se debe de establecer en el País, porque al final hubo millones de mexicanos que votaron por otra opción política distinta a ustedes, que tampoco son despreciables".

A los consejeros les pidió aplicar correctamente la fórmula para que esos millones de mexicanos estén representados en los plurinominales.

En respuesta, el representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, afirmó que las minorías deben estar representadas, pero "no inflarlas artificialmente".

Con esta sesión del Consejo General también se abre la última etapa del cómputo de resultados al Congreso, tanto por entidad federativa, en el caso de la elección a senadores, y por circunscripción, para diputados, para definir a legisladores plurinominales el 23 de agosto, una vez que concluya la etapa de impugnaciones.

(Con información de Reforma)