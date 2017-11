Confirmado; Ricardo Monreal se queda en Morena

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.-El delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, confirmó el anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador en el IV Congreso Nacional Extraordinario de Morena, en el sentido de que el exgobernador de Zacatecas no renunciará al partido.

También te puede interesar: Conductora de Televisa explica 'truene' con ex RBD

De acuerdo con Proceso, en un video difundido en sus redes sociales, señaló que lo hace “por congruencia, atendiendo a la historia y atendiendo a la lucha que millones de mexicanos y mexicanas hemos dado durante los últimos 20 años.

“Como fue mi compromiso, deseo informarles que luego de analizar y reflexionar detenidamente sobre lo que está pasando en el país, y lo que representa el proceso electoral de 2018, en el que se renovarán poderes públicos y, al mismo tiempo, se renovará la esperanza del pueblo mexicano, he decidido continuar en la organización social y política que contribuí a fundar: he resuelto mantenerme y seguir luchando desde Morena”, indicó Monreal.

“Considero que frente a la crisis que vive el país, estos no son momentos para el titubeo y la indefinición. Por ese motivo, les expreso que mi decisión es acompañar en este tramo clave de la historia, y fundamental para la patria, a Andrés Manuel López Obrador”, justificó.

Enseguida definió: “Desde hace muchos años que sostengo, pienso y defiendo que Andrés Manuel López Obrador es el hombre con más autoridad moral para dirigir este país”.

También alertó que el proceso electoral de 2018 será muy ríspido y polarizado, y que el nivel del debate político que habrá de darse será de confrontación profunda y, sobre todo, riesgoso para la convivencia pacífica y democrática de la nación.

No obstante, expresó que se debe actuar con mucha inteligencia y con serenidad, “para que quienes confían en este movimiento puedan observar claramente que el futuro de nuestro país sí tiene posibilidades de cambiar y de mejorar”.

“La prudencia no puede dejarnos de acompañar, y el movimiento pacífico debe ser una característica sine qua non”, aclaró.

Igual reconoció que se ha reunido con dirigentes políticos de distinto signo partidista, con representantes de la sociedad civil y con servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

“Creo que todos merecemos escuchar y ser escuchados, no cerrar las puertas al diálogo y a la posibilidad del acuerdo: México nos necesita a todos”, añadió.

Además, calificó de irrelevante a dónde va o dónde estará despachando tras su salida de la jefatura delegacional.

“Sé que mi decisión a algunos gustará y a otros incomodará, pero lo más importante siempre es mantener los ideales y los principios, más allá de los cargos y, sobre todo, saber dónde puedo servir, dónde puedo ayudar al movimiento para hacer posible la transformación del país, para lograr lo que muchos estamos esperando: un cambio verdadero”, indicó.

También dijo que se preparó y luchó para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, “pero no se pudo, y ahora decidí subordinar esa aspiración personal, legítima al interés colectivo de un cambio de régimen, ya que no estoy a favor del statu quo, y pugno para que ya no permanezca”, mencionó.

“Les ruego que me comprendan, y que quienes no compartan mi parecer y mi decisión, me disculpen, pero era necesario hacerlo, es el momento en que cada uno y cada una debe decidir de qué lado quiere estar y ubicarse en este que será un proceso político inédito, y eso es precisamente lo que estoy haciendo: ponerme del lado de lo que creo que es correcto”, apuntó.