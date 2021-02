Morena rechaza quitar requisito “mexicano por nacimiento” para ser diputado o senador

Mayolo López

CIUDAD DE MÉXICO.- La iniciativa para retirar la frase "mexicanos por nacimiento" como requisito para ser diputado o senador que presentó el senador Martí Batres no tiene el respaldo de la bancada de Morena.

Cuando se le preguntó si la iniciativa tenía dedicatoria, Monreal señaló que no quisiera pensar que así fuera.

-Se dice que la propuesta es para John Ackerman, se le hizo notar.

-Espero que no.

El senador Germán Martínez, también de Morena, manifestó su desacuerdo con la propuesta de Batres.