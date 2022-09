Morena y aliados, sin votos suficientes para ampliar presencia militar

Sin acuerdos entre las bancadas oficialistas y de oposición en el Senado, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Segunda; iniciaron la sesión en la que analizarán y dictaminarán la minuta de la Cámara de Diputados sobre la ampliación del plazo para que la presencia militar en labores de seguridad pública hasta 2028.

Los presidentes de cada una de estas comisiones, Eduardo Ramírez Aguilar y Rafael Espino, respectivamente, conducen la sesión en la que fijarán postura cada una de las bancadas de la Cámara Alta. Eduardo Ramírez informó que no habrá límite de oradores, por lo que podrán participar los senadores que así lo deseen, por un tiempo de cinco minutos cada uno.

Mientras que Morena, Partido Verde (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Solidario (PES) hablarán en favor de la minuta con proyecto de decreto que fue aprobada el pasado 15 de septiembre en San Lázaro, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano (MC), Grupo Plural y PRI, plantearán sus argumentos en contra.

A Morena no le alcanzan los votos

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, reconoció que no tiene los votos que se requieren para aprobar la reforma en el Pleno.

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), afirmó que ha hecho un esfuerzo "mayúsculo" para convencer a los grupos parlamentarios y a los senadores de oposición, pero están en una posición "inamovible".

"No puedo revelar los acuerdos y las conversaciones que he tenido con ellos porque es faltar a la confianza, pero sí puedo decir que mantienen una posición ahora más inamovible que en otras ocasiones. Estoy intentando buscar alternativas, pero en esta ocasión veo a los integrantes de los grupos parlamentarios distintos a los nuestros más firmes en su decisión, sin movimiento, pero nos quedan unas horas y no me cansaré de seguir dialogando.

Estoy haciendo un esfuerzo mayúsculo de diálogo y de flexibilidad, buscando alternativas, proponiendo alternativas para que nos pudieran acompañar en esta reforma constitucional".

Se le preguntó si la bancada de Morena está dispuesta a modificar la minuta, a lo que respondió que no adelantará vísperas.

Fuentes extraoficiales señalaron que además de que a Morena y sus aliados les hacen falta 11 votos en el pleno para aprobar la reforma, hay cuatro senadores de la 4T que han expresado sus dudas de votar a favor.

