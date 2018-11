Designan a Moreno Valle como coordinador del PAN en el Senado

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, designó este jueves a Rafael Moreno Valle como el nuevo coordinador de la bancada del partido en el Senado de la República, cargo vacante que dejó Damián Zepeda.

De acuerdo a Excélsior, el nuevo coordinador fue elegido durante una reunión a puerta cerrada, minutos antes del anuncio, en consulta de la mayoría de senadores panistas presentes y con la petición de Marko Cortés de que permanezca unidos como fracción política y como partido, pero con las ausencias de los expresidentes del partido, Gustavo Madero y Damián Zepeda, y la excandidata presidencial Josefina Vázquez Mota.

“Le he pedido al senador Rafael Moreno Valle que sigamos siendo una clara, fuerte, firme oposición, una oposición dialogante, clara, concreta y en sinergia con la Cámara de Diputados; le he pedido al senador Rafael Moreno Valle cuidar la unidad del grupo parlamentario; le he pedido al coordinador asumir la responsabilidad que significa ser la primer fuerza de oposición, ser contrapeso”, dijo.

Damián Zepeda renunció a la coordinación en el Senado que había ocupado desde el 1 de septiembre pasado con la llegada a la presidencia de Marko Cortés, pero no permaneció en el cargo a diferencia de Juan Carlos Romero Hicks que sí lo hizo en la coordinación en Cámara de Diputados, al ser ratificado por el presidente nacional.

Marko Cortés dijo que agradece a Zepeda su decisión de renunciar para que la nueva presidencia pueda nombrar libremente al nuevo coordinador de bancada.

“Él (Zepeda) tomó la decisión, hace una semana, de dejar la coordinación hace una semana, cosa que yo realmente agradezco”, expuso.

Aun cuando fue cuestionado con insistencia, Marko Cortés evitó hablar sobre los senadores en desacuerdo del nombramiento de Rafael Moreno Valle, pues su repuesta apuntó que la bancada sigue unida.