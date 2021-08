Mortalidad por COVID-19 en menores de edad es baja: López-Gatell

MÉXICO.- Un día después del regreso a clases presenciales, la Secretaría de Salud enfatizó que la mortalidad por COVID-19 en menores de edad es baja, por lo que llamó a los padres de familia a no temer con el retorno a las aulas, y enfatizó en que se vigilará los centros educativos a fin de que en caso de que haya brotes, poder controlarlos.

"La epidemia en menores 18 años es una situación muy diferente que en personas adultas y es una fortuna porque los menores de edad no tienen riesgo de padecer enfermedad COVID como con personas mayores, hay múltiples indicadores que muestran esto. Estaremos pendientes que en el regreso a clases no haya brotes, y en caso de que pase, atenderlo para que no se salga de control", dijo Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.