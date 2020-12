Mujer señala acoso de su vecino y pese a denuncias aumentan agresiones

Ariadna Rotceh Barragán Lobo

MÉXICO.- Ivonne ha interpuesto dos denuncias contra su vecino por acoso sexual y amenazas y, luego de cinco meses, tuvo que denunciarlo de nuevo, pues ahora la amaga con publicar videos privados de ella.

La joven vive en el cuarto piso de un edificio en la Colonia Nochebuena, Benito Juárez, en la capital del país, mientras que el agresor tiene su departamento en el primero. Cada vez que ella entra o sale, el sujeto la graba desde la ventana. Lo mismo hace con quienes van a visitarla.

En julio se inició la primera carpeta en la Coordinación Territorial de Benito Juárez por acoso sexual. En septiembre se levantó otra por amenazas.

"Yo hice todo lo que estaba en mis manos y acudí a los peritajes psicológicos, pero me dijeron que aún no les llegan. Es una cosa muy tortuosa estar recordando, te preguntan muchas cosas y no se ha podido hacer nada con este cuate", lamenta.

"Me sigue espiando, me sigue hostigando".

Impune, ha subido el tono de las agresiones.

"Se carcajeó enfrente de mí y me dijo: 'te voy a desaparecer, escuincla estúpida', recuerda.

Acoso se recrudece

Luego de las dos primeras denuncias, Ivonne tuvo vigilancia intermitente de una patrulla, sin embargo, los agentes ya no acuden a su domicilio. Argumentaron que a ellos también los graban y los exponen en redes sociales, lo que les ha ocasionado regaños... a pesar de que están cumpliendo con su trabajo.

En octubre el acoso se recrudeció y comenzó a recibir mensajes donde le advierten que, si no se muda, difundirán material íntimo.

"Tenemos videos tuyos y van a conocer lo marranita que eres. Sé una marrana buena si te largas del edificio se termina todo", es una de las advertencias.

Sin resultados tras las dos primeras denuncias, en diciembre acudió una vez más a la Coordinación donde se abrió la carpeta de investigación CI-FIBJ/BJ-1/UI1 S/D/02168/12-2020.

"Este tipo sigue agrediéndome, incluso hurgan en mi basura para ver si encuentran algo, lo que me pareció un acto intimidante", concluye Ivonne, quien como muchas otras mujeres en el país sufren algún tipo de violencia.