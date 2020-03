Lanzan campaña #NosVanAVerJuntas

Ciudad de México.- Organizaciones lanzaron la campaña #NosVanAVerJuntas para ofrecer apoyo y asesoría a quienes han sufrido el asesinato de hijas, hermanas, amigas o familiares.

Esto al señalar que en México, ante la ola de feminicidios, las autoridades son omisas y negligentes.

En un hotel de la Ciudad de México se lanzó la campaña, la cual es apoyada por familiares de mujeres que fueron asesinadas.

"Con el lanzamiento de la campaña Nos van a Ver Juntas, refrendamos nuestro acompañamiento en este caminar entre nosotras como defensoras y con las madres y familiares de víctimas de feminicidios frente a un clima grave y adverso", dijo María de la Luz Estrada Mendoza, presidenta del Observatorio Ciudadano.

"En la exigencia del cese de la violencia feminicida, el alto a la impunidad y la búsqueda de justicia".

En el marco del "Día Internacional de las Mujeres", indicó que esta campaña también consta de la difusión en redes sociales de tres cortometrajes sobre violencia de género; así como mensajes y llamados a unirse a esta lucha colectiva en busca de justicia y la exigencia del cese de los feminicidios en México, dirigida a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Así como a los Gobiernos estatales y municipales, y a la Fiscalía General de la República.

"Exigimos que las autoridades cumplan con su obligación para garantizar los derechos y una vida libre de violencia", apuntó la activista.

"Ante la tardía, omisa y casi nula respuesta de las autoridades, familiares de víctimas y defensoras de derechos humanos fortalecen espacios colectivos, en búsqueda de justicia y acciones contundentes que pongan fin a la violencia feminicida en México.

Estrada Mendoza refirió que, cada día, 10 mujeres son asesinadas por hombres.

"Nos van a ver juntas porque en México nos están matando. Cada día, diez mujeres son asesinadas por hombres que creen que pueden hacerlo sin consecuencias: callarnos, violarnos, desaparecernos, arrebatarlos la vida por celos, por odio, por abuso de poder, por el hecho de ser mujeres", señaló.

De acuerdo con cifras oficiales, de 2015 a 2019 se cometieron 15 mil 804 asesinatos de mujeres, de los cuales, 3 mil 751 fueron investigados como feminicidio, es decir, un 23.7 por ciento.

Tan sólo en 2019 fueron asesinadas 3 mil 825 mujeres. De estos, mil 6 casos son investigados como feminicidio.

Mientras que 2019 desaparecieron 7 mil 654 mujeres y niñas, de las cuales 5 mil 553 fueron localizadas vivas, 85 sin vida y 2 mil 43 siguen pendientes de localizar, de acuerdo a la información de las Fiscalías y Procuradurías estatales de 9 estados del País.

Claman justicia familiares

Para familiares de mujeres asesinadas, el camino a la justicia está lleno de obstáculos: se revictimiza a quienes lo padecen y quedan impunes o con penas muy bajas.

En el evento, lanzaron un llamado a las autoridades para que se sancione a los responsables que le arrebataron la vida a sus mujeres.

Araceli Mondragón, madre de Abigail Guerrero Mondragón, quien fue violada y asesinada a la edad de 20 años en la Ciudad de México en 2016, consideró que es muy deficiente la procuración de justicia en México.

"Estamos unidas por el dolor que nos une y a mí no sé, me llena de rabia ver día con día el asesinato a las mujeres. No hay edades ahora ya para que asesinen a las mujeres, también hay tanta tanta crueldad hacia las niñas tan pequeñas que las asesinan con una crueldad horrible", lamentó.

"El 8 de marzo vamos a estar unidas y gritándole a nuestro Presidente que nos escuche y que abra los ojos ante tanta crueldad que está sucediendo en nuestro País, que no sé él qué espera para parar esto que está sucediendo".

Margarita Alanís, madre de Lisandra Camorlinga, mujer de 31 años de edad asesinada en 2016 a manos de su pareja Jorge Humberto, conocido también por "El Mata Novias", calificó su caso como un viacrucis.

"Los trámites de oficio duraron dos años y medio para poderme dar el documento y ya cuando me lo entregaron traía errores y ya cuando por fin lo corrigieron pasaron otros tres meses para poderme dar las copias certificadas", dijo.

"La primera persona que me atendió en el Ministerio Público dijo que mi hija se había suicidado (...) hubo muchas anomalías, muchos problemas por las cuales las audiencias se han ido posponiendo, pero bueno, seguimos avanzando".