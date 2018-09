'Destierran' al reggaetón de las fiestas patrias

Agencia

PUEBLO VIEJO, Veracruz.- Los pobladores del municipio de Pueblo Viejo, en Veracruz, deberán de quedarse con las ganas de escuchar a Maluma, disfrutar de J Balvin, echarse un tequila al ritmo de Nicky Jam… Ni perreo, ni reggaetón habrá en las fiestas patrias, por orden de la síndica Aracely Castillo Reyes.

De acuerdo con información de Excélsior, invitó a las autoridades de las escuelas de la localidad a evitar el incluir entre sus actividades cívicas las canciones que nada tienen que ver con el sentir patrio.

"Es música inapropiada para conmemorar la Independencia"

"Los valores patrios son los que deben de prevalecer en estas fechas”, señaló Castillo Reyes.

Precisó que las aportaciones musicales son inapropiadas para acompañar el Grito. “Es música inapropiada para conmemorar la Independencia de México”.

Representantes educativos locales de la Cruz Roja, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se reunieron para organizar las festividades conmemorativas del 108 aniversario de la Independencia, y fue ahí donde se tomó la polémica decisión.

Durante la reunión se llegó a la conclusión de que el reggaetón y otros géneros musicales no ofrecen una imagen familiar acorde a las fechas, por lo que quedará fuera de los festejos.

Así que nada de Becky G, Bad Bunny, Natti Natasha, Karol G, Zion y Lennox… Nada de ‘Felices los cuatro’, ‘Si tú la ves’, ‘Despacito’…

Música sin valores

El año pasado, el cantante cubano Pablo Milanés dijo que el reggaetón es asqueroso, pues carece de valores.

“Me parece asqueroso. No tiene ningún valor musical, ni poético, ni orquestal, ni nada. Me parece que su valor es nulo, y no sólo de ese ritmo, sino de la música que se está escuchando porque hay una gran falta de valores”, opinó en referencia al género musical señalado.

El compositor habló sobre el mundo musical en la actualidad: “se están creando valores superfluos y artificiales que duran poco”.