Luego que unas 2 mil rayas fueran mutiladas para evitar que picaran a turistas de playa Huatabampito, en Huatabampo, Sonora, la coordinadora del Departamento de Ecología municipal, Elizabeth Guerrero Moreno, fue suspendida de su cargo.

De acuerdo con medios locales, la semana pasada, personal de Ecología de Huatabampo capturó y retiró el aguijón a unas 2 mil rayas y luego las regresó al mar, con el objetivo de disminuir el índice de picaduras por esta especie durante las vacaciones de Semana Santa.

En redes sociales se difundieron imágenes que muestran cómo se retira el aguijón a las rayas.

"Pero le quitan este aguijón con la finalidad de que ustedes puedan entrar al agua, se puedan bañar, se puedan divertir, y al mismo tiempo se puedan ir sin ningún percance. Felicidades por esta chamba acá que se está realizando por parte del Departamento de Ecología, así como por parte del Ayuntamiento" , se afirma en un video.

Cientos de rayas son mutiladas en Huatabampo, Sonora. Para proteger turistas. El alcalde morenista dio la orden, el gobernador @AlfonsoDurazo lo protege, profepa no contesta quejas de ambientalistas. pic.twitter.com/nhPidzHdg3 — Alfredo Alvarez (@AlfredoAlvarezz) April 5, 2023

La medida originó indignación entre agrupaciones ambientalistas, quienes interpusieron una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Suspende a Elizabeth Guerrero Moreno

En una publicación vía facebook, el Alcalde Juan Jesús Flores Mendoza anunció la suspensión de Guerrero Moreno, y aseguró que no se tolerarán decisiones unilaterales ni se permitirá que costumbres se repitan en perjuicio de nadie, en particular de las especies marinas y aunque no estén protegidas por la ley.

El Gobierno municipal añadió que están a la disposición de los requerimientos de la Profepa, la cual está atendiendo la denuncia que fue interpuesta por ambientalistas y con todo sentido de responsabilidad, acatarán el resultado de su dictamen oficial.

"A su vez el Gobierno del Estado vía la C. Caro Araiza de la Dirección General de Protección y Bienestar Animal enviará a nuestro municipio a un Biólogo Marino para que haga una evaluación a fondo de la situación y nos provean de esquemas de capacitación para evitar de manera definitiva este tipo de situaciones, a la vez que se ha girado la instrucción para que esta práctica, bajo ninguna justificación, se vuelva a repetir, ya que de ninguna manera, ni el Presidente Municipal, ni el Ayuntamiento, ni la sociedad en general avalan como algo correcto lo que se hizo, aunque se haya pretendido evitar ataques de esta especie a vacacionistas durante Semana Santa" .

