Nace "Danielle", el primer huracán de la temporada 2022 en el Atlántico

La tormenta tropical Danielle ganó fuerza en el Atlántico norte y el viernes se volvió huracán, el primero de una temporada inusualmente tranquila. Hasta el momento, el meteoro no supone una amenaza para ningún territorio. Así como su contraparte en el Pacífico, la tormenta tropical “Javier”, sigue avanzando por las costas de Baja California.

Los vientos máximos sostenidos de la tormenta rondaban los 120 kilómetros por hora (75 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

El ojo de Danielle estaba a unos mil 425 kilómetros (885 millas) al oeste de las Islas Azores, un grupo de nueve islas portuguesas situadas en medio del océano Atlántico, y se movía hacia el oeste a casi 2 km/h (1 mph). Está previsto que vague por el Océano Atlántico en los próximos días, añadió el Centro.

La tormenta se formó en una temporada de huracanes muy tranquila. Es la primera vez desde 1941 que, entre el 3 de julio y finales de agosto, el Atlántico no registra tormentas con nombre, dijo Phil Klotzbach, investigador de huracanes en la Universidad Estatal de Colorado. Por el momento Estados Unidos no ha emitido ningún tipo de alerta a los servicios costeros del país.

#GOESEast is keeping close watch over the first #hurricane of the 2022 Atlantic Season. As of 11am EDT, #Danielle has winds of 75mph making it a Category 1 on the Saffir-Simpson Scale.



