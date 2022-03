Nada de qué avergonzarme, dice AMLO sobre asesinatos de periodistas

Al ser cuestionado sobre los asesinatos y violencia contra periodistas en México, el presidente Andrés Manuel López obrador dijo que se ha avanzado en los casos de los comunicadores asesinados y no tiene nada de que avergonzarse.

“Hemos avanzado y estamos cumpliendo, no tengo nada de qué avergonzarme, tengo mi conciencia tranquila, estamos avanzado en todos los terrenos”, comento el mandatario.

“Ya no hay la corrupción que existía antes, no hay la impunidad que imperaba, no existe el influyentismo que predominaba”, expresó.