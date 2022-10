El abogado de Pío López Obrador, Pablo Hernández Romo Valencia aclaró que no ha recibido ningún citatorio de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel) para que su cliente se presente a declarar por los delitos electorales que se imputan.

"No he recibido ninguno (citatorio). Antes de que tomara tu llamada, no hay absolutamente nada... A mí no me ha llegado absolutamente nada por correo electrónico, que es por donde me llegan (los citatorios) y no tengo porque ocultar nada" , enfatizó la defensa del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador en entrevista con Azucena Uresti.