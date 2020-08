Con García Luna, en México había un narcoestado: AMLO

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que cuando Genaro García Luna, actualmente en proceso en Estados Unidos, era Secretario de Seguridad, en México había un narcoestado.

En su conferencia, López Obrador fue cuestionado sobre las denuncias de la permanencia en la Fiscalía General de la República (FGR) de funcionarios que en las investigaciones sobre García Luna y cómplices estarían protegiendo a esa red de corrupción.

El Mandatario respondió que en su Gobierno no hay impunidad y dijo confiar en el desempeño del Fiscal Alejandro Gertz Manero.

"Llegó a hablarse de un Narcoestado y yo sinceramente pensaba que no era correcto clasificar así al Estado mexicano, pero luego con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí se puede hablar de un Narcoestado porque estaba tomado el Gobierno", comentó @lopezobrador_. pic.twitter.com/826N0weuwD — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) August 10, 2020

"Yo aclaro dos cosas, primero que no hay impunidad, no se protege a nadie, aunque hay autonomía y se respeta la independencia de la Fiscalía General de la República, no nos quedamos callados cuando se trata de dar privilegios o impunidad a presuntos delincuentes, de modo que no hay nada que temer en este caso y en esa investigación del señor García Luna, aparte de lo que se está haciendo en Estados Unidos, de lo que se le está juzgando, también en México hay expedientes abiertos y lo mismo del señor Cárdenas Palomino y del señor Pequeño", aseguró.

El Jefe de Ejecutivo sostuvo que si quedan funcionarios del grupo de García Luna en su Gobierno, su instrucción es que no se proteja a nadie y confía en que lo mismo sucederá en la FGR.

"Le tengo confianza al Fiscal Alejandro Gertz Manero, es un hombre íntegro, no va a hacer tapadera y no va a proteger a nadie, ya pasó el tiempo en que solo se juzgaba a quienes no tenían agarraderas, quienes no tenían influencia, ahora se castiga por parejo a quienes cometen delitos", aseguró.

Al Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, dijo, se le instruyó hace meses de que no se permita que en el actual Gobierno trabajen personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue titular de la SSP.

"Porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como Secretario de Seguridad Pública del Gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, cómo está quedando de manifiesto", criticó.

"Imagínense en qué situación estaba el País, llegó a hablarse de un narcoestado y yo, sinceramente, en ese entonces, pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano, pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el Gobierno, quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia"

La delincuencia, reconoció, decidía a quién perseguir y a quién proteger, lo cual debe atenderse para que no vuelva a ocurrir.

"Esto tiene que atenderse para que no se repita nunca jamás, tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia, no mezclarse, que no haya contubernio porque entonces estamos desprotegidos todos, nos quedamos en estado de indefensión, estamos en manos de la delincuencia, entonces, es un asunto que debe de seguirse tratando sin miramientos, sin protección a nadie, sin impunidad"

(Con información de Agencia Reforma)