Negocio de ciclos combinados en México se cierra por 6.200 MDD

El acuerdo entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha dado lugar al cierre de la venta del 55% del negocio de la empresa en México, por una suma aproximada de 6.200 millones de dólares (unos 5.800 millones de euros).

Esta operación implica la desinversión de 13 centrales de generación, con una capacidad instalada de 8.539 MW, mayoritariamente basadas en ciclos combinados de gas y bajo el régimen de Productor Independiente de Energía (PIE) contratadas con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los principales activos incluidos en la venta son los ciclos combinados de gas, así como un activo eólico, que representan el 87% de la capacidad total a desinvertir.

Además, se han transferido los ciclos combinados de gas privados y otras instalaciones relacionadas. Más de 460 empleados se sumarán al fideicomiso liderado y gestionado por México Infrastructure Partners (MIP).

Iberdrola retendrá 15 plantas, manteniendo su actividad con clientes privados y una sólida cartera de proyectos renovables, con el objetivo de incrementar sus activos eólicos y solares en el país en los próximos años.

Esta desinversión está en línea con la estrategia de Iberdrola para cumplir con sus compromisos de descarbonización y contribuir al desarrollo sostenible.

🆕🚨The keys to leadership and team growth 👉 A high-level conversation between Ignacio Galán and Pablo Isla on the keys to the present and the future in business and in life.



🎙️Don't miss pic.twitter.com/rbfiPc8FO8