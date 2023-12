Xóchitl Gálvez salió al paso de los cuestionamientos que provocó la inclusión de sus dos hijos en su equipo de campaña.

La abanderada opositora aseguró que Diana Vega y Juan Pablo Sánchez no cobrarán salario alguno y prometió que, de ganar la elección, no formarían parte de su Gobierno.

"A ver, quiero aclarar lo de mis hijos: mis hijos me acompañan en la campaña, eso es lo que hacen, y son los primeros que me impulsaron desde la casa, mis hermanos, mis hijos. No tienen un salario, no van a estar en el Gobierno, ellos trabajan, trabajan de lunes a viernes y los dos tienen actividades empresariales" , explicó.

Xóchitl había anunciado que Diana estaría al frente de los xochitlovers y que Juan Pablo se encargaría de tejer una red de jóvenes.

"Y la familia siempre te acompaña: ahí está Michelle Obama , acompañando a Obama; ahí está la esposa del Gobernador de Nuevo León acompañando a su marido. Obviamente, mi marido no va a estar porque no quiere estar" , repuso.