New York Times revela pistas sobre el caso de Ayotzinapa

La colusión entre Guerreros Unidos y autoridades que causó la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa tiene nuevas pistas con 23 mil mensajes, reveló el New York Times.

El medio estadounidense analizó comunicaciones proporcionadas por la DEA al Gobierno de México el año pasado, donde se reafirman datos sobre nexos del grupo criminal con policías y mandos de la Sedena.

Según el reportaje, un testigo aseguró que algunos estudiantes fueron incinerados en un crematorio propiedad de la familia de un forense que estaba coludido con ‘Guerreros Unidos’.

El trabajador del servicio médico forense enviaba fotografías de escenas del crimen, así como de cadáveres a sus jefes criminales.

A trove of messages, witness testimony and files obtained by The New York Times explains how 43 college students in Mexico were shot at by the police, forced into patrol cars, handed over to a drug cartel and never seen again, a case unsolved since 2014. https://t.co/RKWoxHaujq