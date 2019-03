Niega AMLO conflicto de interés en nombramiento de Yasmín Esquivel

Agencias

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que no existe conflicto de interés en el nuevo nombramiento de Yasmín Esquivel como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente dejó claro que el esposo de la nueva ministra, José María Roboó, no tiene ningún cargo en el gobierno federal actualmente.

De acuerdo con Notimex, el mandatario aplaudió la elección de Esquivel y destacó que le “da gusto que el senado la haya elegido para que ocupe ese cargo honroso, es una mujer con preparación y méritos, celebro que se haya decidido por ella de manera democrática”, expresó el presidente Andres Manuel López Obrador.

Y agregó que “todavía hay la idea de que el poder de los poderes es el Ejecutivo y el presidente, (pero) esto ya cambio, no hay línea, la línea es que no hay línea” y son los senadores los que deciden, como en este caso.

Refirió que cuando invita a alguien para ser propuesto le advierte: “te voy a proponer, pero no me voy a meter, van a ser los legisladores lo que van a decidir si aceptas así, adelante, a nadie le digo vas a estar en la terna y eres mi preferida o preferido y habla con tal senador que él te va ayudar… eso no, eso ya se terminó”.

Al ser cuestionado por periodistas sobre un posible conflicto de interés debido a que Yasmín Esquivel es esposa de José María Roboó , quien fuera ex asesor del presidente durante el periodo de transición, dejó claro que éste no tiene ningún cargo en su gobierno.

AMLO dijo que Roboó lo ha “ayudado” y “es un ingeniero con mucha capacidad”.