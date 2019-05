Niña migrante murió en refugio por caer de una litera: autoridades

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Una niña migrante de 10 años de edad murió en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) de Iztapalapa, la causa de la muerte fue una caída desde la parte superior de una litera, informó Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

De acuerdo a SDP, el pasado 14 de mayo la menor de edad de nacionalidad guatemalteca llegó a la estación migratoria para morir la noche del día siguiente en el Hospital Pediátrico de la Ciudad de México. La niña y su madre llegaron a la estación del INM a bordo de un camión procedente de Chihuahua y estaban en proceso de ser deportadas a su país natal. La autoridad migratoria informó del fallecimiento, pero no había aclarado la causa del fallecimiento.

El subsecretario confirmó que la niña sí tenía una infección en la garganta, como informó el INM, pero esta no fue la causa del fallecimiento. Al concluir su participación en la conferencia de prensa del presidente en Palacio Nacional, Encinas Rodríguez subrayó que continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades, toda vez que la caída ocurrió en los dormitorios de la estación migratoria.

La madre de la menor de edad se reservó su derecho a realizar una denuncia particular y hoy regresará a su país con apoyo del consulado de Guatemala, indicó el subsecretario. Además, recordó que las y los menores de edad que transitan sin acompañamiento son atendidos en albergues o DIF locales; aquellos que viajan con algún adulto o tutor deben permanecer en la estación migratoria para evitar la separación de familias.

"Asumo que no son las condiciones idóneas las de las estaciones migratorias, pero no hay ninguna violación (a los derechos de la niña fallecida), estaba con su mamá, no alentamos la separación de las familias" señaló Alejandro Encinas.

Organizaciones de la sociedad civil se presentaron al exterior de Palacio Nacional para exigir respeto a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que de esta forma termine la práctica de "detención" de niños y niñas migrantes junto a sus familias.

Motivados por la muerte de la niña de 10 años de edad y nacionalidad guatemalteca, los manifestantes exigieron el esclarecimiento de la muerte de la niña ya que las autoridades migratorias sólo comunicaron que al momento de su llegada a la estación el pasado 14 de mayo, "presentaba molestias en la garganta" sin brindar más detalles.