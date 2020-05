Niños se solidarizan para apoyar a menores de 6 años en desventaja

Ciudad de México.- En tiempos de pandemia, la solidaridad se manifiesta incluso entre los niños.

Preocupados por la situación que viven menores de seis años de edad en esta cuarentena, una decena de niños logró reunir a organizaciones internacionales para llevarles juegos y educación.



Los estudiantes de escuelas particulares corrieron la voz y ya son 200 pequeños quienes impulsan el programa "Todos Aprendemos", respaldado por la Unicef y Save of the Children.



En los últimos días, han entregado mil 180 kits, con un valor de 500 pesos, de los 4 mil que planean entregar a menores de escasos recursos.

Cada paquete busca cumplir con tres objetivos: salud, seguridad y aprendizaje y desarrollo.



Para el primero dan un folleto para que los tutores o maestros enseñen a los menores a lavarse las manos, estornudar y protocolos de limpieza para evitar el contagio de Covid-19.



En seguridad, Save of Children creó un manual para padres o tutores sobre cómo hacer de casa un lugar seguro, y evitar violencia contra los pequeños o impedir que los pongan a trabajar.



En aprendizaje y desarrollo se entrega una libreta de actividades dependiendo de la edad del niño, así como dibujos, pinceles, crayolas, pinturas y una pelota antiestrés, además de un libro de cuentos.



"Nosotros creemos que están en mucho estrés porque no pueden ir a la escuela o por la situación que estamos viviendo", platica Giorgina, de 10 años.

También te puede interesar: Han fallecido 24 menores por covid-19; 9 tenían enfermedades crónicas



Cada paquete tiene un costo de 500 pesos y es Educa México quien los arma y distribuye en centros a cargo del DIF nacional.



"Comenzamos mis hermanos y yo al pensar que a los niños pequeños les está faltando algo", agrega Giorgina.



"En México hay tantas necesidades, y pensamos que llevándoles educación podríamos ayudarles".



Xaviera, de 13 años de edad y también fundadora del programa, comenta que apoyaron a los menores de 6 años porque es un grupo que no está en los planes de organizaciones ni autoridades.



Además, considera, optaron por llevar aprendizaje porque existen otras agrupaciones que les dan comida.



"Todos estamos pasando por tiempos difíciles, pero yo estoy en una situación muy privilegiada, en la que puedo seguir teniendo mi educación, y nuestro deber como niños privilegiados es ayudar a quienes no tienen estas oportunidades y sí tienes los recursos que ellos no, puedes ayudar.



"Estamos viendo una crisis en todo el mundo, que el país sí tendrá un problema en economía, y no se están enfocando en niños de esta edad", dice Xaviera.



Ambas se sienten preocupadas por lo que observan en noticias y otros medios de comunicación acerca de la pandemia, y les inquietan más lo niños que se puedan contagiar o que están tristes por las circunstancias.



"En mi cuarentena, la sentimos muy bien, pero vemos a los niños y, ante las imágenes que vemos, creemos que podemos hacer algo. Es triste ver cómo están sufriendo y nosotros pasándola tan bien", agrega Giorgina.



Las donaciones puedan hacerse a www.moneypool.mx/polos/5q9oj.



La petición de los pequeños es que los niños suban a sus redes sociales una foto con su palma de la mano y nominen a tres amigos para que también cooperen, y éstos convoquen a otros.