Niños y adolescentes no son de alto riesgo por COVID-19: Gatell

MÉXICO.- Durante su conferencia en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez reiteró que ni en México ni en el mundo existe evidencia de que niños y adolescentes sean población de mayor riesgo por COVID-19, agregó que la mayoría de los menores de edad no son inmunosuprimidos o con diversas condiciones de salud, por lo que no se debe condicionar el mantener las escuelas cerradas.

"Ni en México ni en el mundo se ha mostrado que sea población de alto riesgo, se ve claramente que por debajo de 18 años de edad existe un riesgo mucho menor de tener enfermedad COVID, y un riesgo casi nulo de morir . No hay duda que cada caso en particular que enferma, hospitaliza o pierde la vida nos duele”.

"En cuanto a aquellos que viven con alguna enfermedad, el riesgo ocurriría en temporada de influenza, o de cualquier otra infección puedan ser graves, pero el conjunto de la población escolar no tiene estas cualidades, no se mantendrían las escuelas cerradas por que se afectaría a todos los demás. Son situaciones poco frecuentes, desafortunadas para cada persona, pero no se puede sobre casos específicos aplicar una regla en general".