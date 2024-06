NL: jóvenes sacan su lado democrático como funcionarios electorales

En Nuevo León, una gran cantidad de ciudadanos, entre ellos varios jóvenes, fueron seleccionados como funcionarios electorales y pese a todo pronóstico, ‘abrazaron’ el trabajo con orgullo.

Cerca de 98 millones de mexicanos emitirán este 2 de julio su voto por candidatos locales y federales -incluido el cargo de Presidente-, de los cuales más de 4 millones sufragarán en Nuevo León.

Del más de millón y medio de funcionarios electorales en el país, cerca de 67 mil habitantes de Nuevo León ejercerán como funcionarios en las casi 7 mil 500 casillas en el estado.

La mayoría nació entre marzo y abril, elegidos de manera aleatoria (en caso de no completar se echó mano de nacidos en otros meses), participarán como presidentes, secretarios, escrutadores y suplentes.

En cada casilla los tres roles son clave durante el proceso: el presidente o presidenta de la casilla es como el capitán del equipo electoral. Su responsabilidad es asegurarse de que todo funcione sin problemas: desde distribuir las boletas hasta supervisar el conteo de votos.

El secretario maneja los documentos, verifica las listas de votantes y se asegura de que todo esté en orden. Además, es el encargado de aplicar la tinta indeleble a los votantes para evitar que se vote dos veces.

La labor de los escrutadores es crucial para asegurar que el proceso sea preciso y transparente.

Ayudan a clasificar y contar los votos, garantizando que cada voto cuente. Los suplentes, por su parte, se encargan de asistir en caso de que no se cuente con la presencia de algún rol superior.

Ante esta alta labor cívica, Ana Fernanda Hierro, Secretaria técnica de Consejo Nuevo León, reconoce a quienes aceptaron participar en el ejercicio democrático, sobre todo por las condiciones actuales.

A pesar de las renuncias en torno a esta participación, muchos jóvenes se sienten entusiasmados mostrando un fuerte compromiso con la democracia.

A Natalia Avilés, de 23 años, residente de la zona Cumbres, se le asignó el rol de segunda secretaria.

Para la estudiante de medicina de la UANL es un proceso doblemente emocionante: no sólo participando en la casilla, sino también votando por primera vez por la Presidencia del país.

"Algo que espero es que venga mucha gente a votar. Claro que entre más gente venga puede parecer más trabajo para nosotros los funcionarios, pero no importa: lo importante es que todos ejerzamos nuestro derecho al voto ".

Natalia fue de las que no dudaron en aceptar participar en las elecciones, por lo que debió asistir a capacitaciones con los demás participantes.

Montserrat Verástegui, de 22 años, estudiante de comunicación en el Tec de Monterrey, fue asignada al rol de segunda escrutadora: ella junto con otros funcionarios de casilla se encargará desde la construcción de urnas antes de que comience el proceso hasta asegurarse de que todo transcurra en orden.

"Tuve la suerte de que me tocara un buen equipo, tanto los líderes como los participantes. Todos nos pusimos de acuerdo, es un buen grupo y es muy variado".

Al inicio, reconoce, se mostró un poco indecisa sobre si aceptar o no el cargo, ya que se interponía con sus entregas escolares y exámenes finales, pero terminó por aceptar al comprobar que era difícil el trabajo de los capacitadores reunir a los funcionarios.

Residente de San Pedro, Dana Hernández, de 23 años, estará hoy a cargo de la función de primera suplente y se dice lista en caso de que se presente algún imprevisto.