NL: nacen bebés ‘eclipse’ durante el evento solar del 8 de abril

Mientras cientos de personas en México admiraban cómo sus ciudades quedaban en completa oscuridad por el eclipse de sol total, nueve bebés llegaron al mundo durante el evento astronómico en Monterrey.

Entre las 2 horas y 42 minutos que duró ayer el asombroso eclipse, al menos nueve pequeños nacieron en la capital del estado de Nuevo León en partos ya programados.

Uno de los ‘bebés eclipse’, fue el hijo de Gloria Elena Herrera Compeán, que fue recibido en los brazos de su madre pesando casi 3.8 kilos.

El niño nació a través de una cesárea a las 12:52 horas en el UMAE Hospital de Ginecología y Obstetricia No. 23 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en el centro de Monterrey.

En los hospitales de la Secretaría de Salud del Estado, nacieron siete bebés: cuatro de ellos en el Materno Infantil, dos en el Hospital Metropolitano y uno en Linares.

Durante la fase final del eclipse de sol total, se registró otro nacimiento a la 1:09 de la tarde, el de una pequeña nombrada Lizbeth, en el hospital privado Christus Muguerza Hospital Conchita, ubicado en la calle Mariano Matamoros 1640.

No cabe duda que las madres de los nueve bebés podrán ser capaces de decir que sus pequeños y pequeñas llegaron al mundo en un evento astronómico que no ocurre a diario y que es impresionante de observar, claro, no directamente.

¡Espectacular y único! Así se vivió el eclipse solar total en México

Al mediodía de ayer, una gran cantidad de nacionales y turistas de todas partes del mundo presenciaron el eclipse de sol total, un fenómeno que transformó el claro cielo azul del país en completa oscuridad.

Algunos lugares de México tuvieron ‘asiento VIP’ al evento astronómico, entre ellos Torreón, Coahuila; Mazatlán, Sinaloa y el estado de Durango.

Con información de Reforma