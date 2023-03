No a los moches: AMLO critica 'chantajes' del Congreso

Durante su visita a Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo al gobernador Samuel García en su enfrentamiento con el Congreso, al que acusó de "chantajista".

"(Sería) aceptar el chantaje de los moches, y eso no, no a los moches, no a la corrupción", dijo al responder algunas preguntas mientras salía del hotel donde pernoctó.

"El Ejecutivo es el que hace las obras y el que maneja el presupuesto, la autorización es del Legislativo, pero solo la autorización, no pueden ellos disponer del presupuesto, no pueden ejecutar, eso no les corresponde... están tratando de condicionar, que se beneficien intereses de grupo, partidistas, y el presupuesto tiene que ser en beneficio de todo el pueblo, y yo por eso apoyo al gobernador".