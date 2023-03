‘No aceptamos enjuagues’: AMLO explica veto a comisionados del INAI

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el veto a Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso, comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se debió a que se informó que los partidos de Morena y PAN se habían ‘repartido’ a cada funcionario.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que su gobierno no aceptará ‘enjuagues’, como se hacía en administraciones pasadas.

"Deben entender todos que no podemos aceptar esos enjuagues, eso era en la época del PRIAN cuando repartían, tres para mí, tres para ti, el INE no se toca, ahí donde está Porfirito, que obtuvo un amparo para estar ahí (...) y todavía le celebran", comentó López Obrador.

Asimismo, López Obrador explicó que ejerció su derecho constitucional, ya que hubo un presunto acuerdo donde Morena y el PAN se repartieron a sus candidatos.

"Lo del INAI se vetó, es un derecho Constitucional que tengo porque al parecer no se actuó bien, hubo un acuerdo, no sé quién lo llevó a cabo, pero todo indica que se repartieron a los dos candidatos, uno a Morena y otro al PAN, y eso no se debe permitir… Además, en un caso, el que obtuvo casi el último lugar en el examen apareció en la prueba y, en el otro caso, una gente vinculada al PAN", señaló.

El titular del ejecutivo mencionó que dejará a sus sucesores una posible reforma al INAI y criticó el sueldo que gana un comisionado del Instituto.

"No, quienes vengan detrás (que lo reformen). Pero sería el extremo, el colmo, que siga haciéndome que no veo nada y que sigan llegando gentes que no tienen principios, no tienen ideales, que están cobrando sueldos elevadísimos.