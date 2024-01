El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó el papel del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la transformación de México al señalar que desde su punto de vista, los zapatistas no contribuyeron en nada.

Además, el mandatario aprovechó para reconocer la presencia de delincuencia organizada en el estado de Chiapas.

"No nos vamos a poner de acuerdo con eso, porque ellos (los zapatistas) no están de acuerdo con nosotros. Sí, los dirigentes, ellos no apostaban a la transformación por la vía pacífica y por la vía electoral.