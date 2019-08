"No creo que la violencia deba enfrentarse con violencia": AMLO

Erika Hernández

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Luego que la Arquidiócesis Primada de México urgió al Gobierno federal a actuar como autoridad democrática y dejar de lado la "acción políticamente correcta", el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no usarán la fuerza para resolver problemas.

"No soy partidario de la Ley del Talión, lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, no creo en el ojo por ojo, diente por diente porque si a esas vamos nos quedaríamos tuertos o chimuelos todos. No creo que la violencia deba enfrentarse con la violencia, no creo que el mal deba enfrentarse con el mal, no se puede apagar el fuego con el fuego. La paz, la tranquilidad, son frutos de la justicia, esas son las enseñanzas que vienen de lejos y son sabias lecciones", dijo el Mandatario en su conferencia mañanera.

"Nosotros no vamos a hacer lo mismo que hacían los anteriores Gobiernos, no vamos a apostar a resolver problemas con medidas coercitivas, con el uso de la fuerza, no van a haber razias, no van a haber masacres, no se va a utilizar al Ejército ni a la Marina para reprimir al pueblo y, como se dice ahora, existe un nuevo paradigma en materia de seguridad pública".

Ayer, la Arquidiócesis aseguró que actuar para garantizar la paz en el País no significa reprimir, pero tampoco se debe caer en la omisión de responsabilidades.

"Actuar no es sinónimo de reprimir. Actuar como autoridad democrática es garantizar la paz, defender los derechos y la seguridad de todos. Lo otro es una omisión hipócrita de responsabilidades elementales", afirmó la Arquidiócesis en la editorial del suplemento dominical Desde la Fe.

La Iglesia católica expuso que una de las formas más dañinas de la violencia es la que se enmascara como una "acción políticamente correcta" y tan reprobable es una mano dura que reprima, como una "blandengue" que ignore el camino de responsabilidades y derechos.

"Que diga que va a arreglar todo con abrazos amorosos o tolerando impunidades selectivas. Ambas manos también se constituyen en catapulta de una violencia latente que tarde o temprano se vuelve más difícil de contener en el marco de las instituciones y las leyes", apuntó la Arquidiócesis.