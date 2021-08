“No es obligatoria” AMLO se deslinda de Carta Responsiva que solicita la SEP

MÉXICO.- Durante la conferencia matutina de este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los padres de familia no estarían obligados a firmar la carta responsiva emitida por la SEP para el regreso a clases este 30 de agosto.

El mandatario mexicano, se deslindó de toda responsabilidad ante la implementación de la carta responsiva para el regreso a clases, la cual autoriza que sus hijos asistan a la escuela a partir del próximo ciclo escolar en todo el país.

“No tuve nada que ver” AMLO

Durante “la mañanera”, Obrador fue cuestionado sobre la carta, debido que previo al regreso a clases presenciales, lo cual aseguró que no es necesario que los padres firmaran la carta para que sus hijos asistieran de manera presenciales a las escuelas.

"A cerca de la carta no es obligatoria, si van los niños a la escuela y no llevan la carta, no le hace. Nosotros tenemos que enfrentar esta concepción burocrática y autoritaria que se heredó del periodo neoliberal".

"Si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones pues no hay problema", dice @lopezobrador_.



Tampoco es obligatorio llevar la responsiva del protocolo anunciado por la @SEP_MX. Dice que la carta es una idea burocrática y autoritaria que no le consultaron. pic.twitter.com/ADZ3LWjLgH — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 17, 2021

“Entonces ¿Ustedes creen que tuve que ver con la carta? Fue una decisión de abajo”. Si me hubiesen preguntado hubiera ducho “no, somos libres, prohibido prohibir”, respondió el mandatario mexicano.

Regreso a clases de manera voluntaria

López Obrador aseguró que el regreso a clases presenciales seguirá su curso y será de manera voluntaria que los padres de familia envíen a sus hijos a las aulas, reiterando que de negarse, las clases a distancia seguirán con la transmisión en televisión abierta.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que el regreso a los salones de clases es voluntario y se deslindó de la carta de responsiva que deben firmar los padres de familia. #AlAireConPaola con @Carlos1Hurtado pic.twitter.com/xauCknHk1h — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) August 17, 2021

Maestros decidirán si dan clases

El mandatario aprovecho para comentar que los docentes también tendrán la libertad de decidir si regresan a impartir clases presenciales.

“Si hay maestros que no quieren dar clases porque tienen preocupaciones, pues no hay problema, nosotros sostenemos que si estamos a favor de la educación y si nos importa la educación, debemos de demostrarlo con hechos, porque si no el discurso se vuelve demagogia”, declaró.

Sin embargo, Obrador mencionó que los maestros deberían asumir su responsabilidad y profesionalismo al regresar a atender a los alumnos en México, como parte de su compromiso con la sociedad.

Carta responsiva

El viernes pasado, la Secretaria de Educación Publica (SEP) acordó con las autoridades educativas de las 32 entidades del país las condiciones para el regreso a clases presenciales, que comenzarán el próximo lunes 30 de agosto.

TE PUEDE INTERESAR:

Gatell prevé declive de la tercera ola antes del regreso a clases

La clase media es 'egoísta, clasista, racista y ladina' dice AMLO

"Todo es Improvisación y ocurrencias” Marko Cortés arremete contra la SEP