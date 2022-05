Hugo López-Gatell, principal autor de la lucha contra los vapeadores

El subsecretario de la Secretaría de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell, es el principal autor de la lucha que esta administración disputa contra los vapeadores.

Fue a inicios del 2021 cuando el funcionario federal advirtió los riegos a la salud que genera el consumo de cigarrillos electrónicos.

Así, en marzo del 2021, mientras el Congreso debatía una reforma para el control del tabaco, López-Gatell se reunió con los integrantes de Morena para pedirles que regularan y restringieran completamente la importación de vapeadores a nuestro país.

"Lo que quiero dejar muy en claro es que la perspectiva no es prohibir porque no hay resultado en la historia de la salud pública que prohibir sea un mecanismo efectivo, pero cuando se habla de regulación o de restricción estamos hablando de los contextos, por ejemplo, del comercio o de la importación, como sujetos obligados de la acción normativa regulatoria o legislativa, no las personas", dijo.