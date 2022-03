No está solo: AMLO respalda a Cuauhtémoc Blanco ante el ‘caciquismo’

El presidentente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, no está solo hacer frente a los grupos de interés, caciques políticos y económicos de la entidad.

El mandatario expresó su confianza en el ex futbolista, quien lo acompaña en la confernecia de prensa en las instalaciones de la 24 Zona Militar de Morelos.

“Le tenemos toda la confianza al gobernador, no está solo, porque como sucede en otras regiones del país, siempre hay grupos de intereses creados, hay todavía caciquismo, tanto en lo económico como en los político”, comentó López Obrador.

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco agradeció al mandatario mexicano y respaldó la gestión del ejecutivo federal al mencionar “somos coherentes con los principios del México de la transformación”.

“En Morelos demostramos que no hay intocables ni lugar para la impunidad”, señaló. “En Morelos no pactamos con los que no han arrebatado la paz; contra los que saquearon al pueblo, ni perdón ni olvido”, agregó.