‘No fueron tantos’, señala AMLO sobre fallecidos por ‘Otis’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, después del paso del huracán ‘Otis’ en las costas de Guerrero, consideró que la situación el estado tuvo la fortuna de que el número de víctimas fatales no fue tan elevado.

La tarde de ayer, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez declaró en Palacio Nacional que el fenómeno natural categoría 5, dejó como saldo 27 fallecidos y 4 desaparecidos.

‘El número de personas que perdieron la vida no debe ser tan significativo, no deja de ser algo cuantitativo, una persona que pierda la vida es algo lamentable. Yo sí creo que tuvimos suerte, la naturaleza, el creador nos protegió, aún con la furia del huracán, al parecer todavía tenemos que esperar a contar con toda la información sobre las personas desaparecidas, los que ya se confirmó que fallecieron’.