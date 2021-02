'No hace falta cancelar obras', responde AMLO a intelectuales y científicos

Ciudad de México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hace falta cancelar obras como el Tren Maya luego que científicos, académicos y especialistas en medicina plantearan ayer siete puntos para enfrentar al Covid-19, entre ellas la cancelación de megaproyectos.

"No hace falta. ¿Cómo vamos a cancelar el Tren Maya y la Refinería? No, no hace falta, nada más con recortar el chayote".



"Imagínense cuánto se llevaban nada más de publicidad, como 8, 10 mil millones de pesos, entonces cuando se enojan y dedican artículos en contra, digo, bueno, pues hay que aguantar porque son vacunas, son becas", comentó el Mandatario federal en conferencia matutina.



En una carta, más de 400 especialistas en distintas disciplinas plantearon al Presidente los siete puntos para enfrentar al Covid-19, entre ellos decretar el uso obligatorio de cubrebocas en dependencias federales y estatales.

Propuestas como destinar una inversión pública de recursos mucho mayor que la actualmente dirigida a las vacunas, para lo cual piden la cancelación temporal de los megaproyectos de Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y el proyecto de Chapultepec, según la misiva.



"Invertir parte de esos recursos en la compra de suficientes vacunas que hayan pasado todas las exigencias de pruebas clínicas fase 3, para inmunizar a toda la población", sugieren.





Entre los firmantes del documento destacan figuras de la ciencia como el biólogo José Sarukhán, la biotecnóloga Susana López Charretón, y los físicos Miguel Alcubierre y William Lee, éste último coordinador de la Investigación Científica de la UNAM.



También los escritores Héctor Aguilar Camín, David Huerta, Enrique Krauze y Ángeles Mastretta; miembros de El Colegio Nacional como la lingüísta Concepción Company, el jurista José Ramón Cossío y el físico Alejandro Frank; el médico Arnoldo Kraus; el ex director de Conacyt, Enrique Cabrero, y los senadores Germán Martínez, Beatriz Paredes y Emilio Álvarez Icaza, entre muchos otros.

