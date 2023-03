No hay nada que celebrar: ¿por qué no felicitar a las mujeres el 8M?

Cada 8 de marzo las calles se pintan de violeta exigiendo justicia por las mujeres que ya no están, por las que todavía no encuentran y por las que resisten. Sin embargo, para muchos esta lucha es ajena y aún no comprenden que en el Día de la Mujer lo último que debes hacer es felicitar, y aquí te explicamos por qué.

El origen del 8M remonta a 1911, cuando en una fábrica de tela de Nueva York decenas de trabajadoras se revelaron y realizaron una huelga. El dueño prendió fuego al inmueble, arrebatándole la vida a decenas de mujeres. De acuerdo con la leyenda, el humo del incendio era violeta por el color de los textiles y se podía ver en toda la ciudad; desde entonces es el color del feminismo.

De igual manera, mujeres de diferentes países comenzaron a realizar movilizaciones para hacer valer sus derechos, tal y como sucedió en Estados Unidos de América (EUA) donde el 28 de febrero tuvo lugar el primer Día Nacional de la Mujer, tradición que continúo el último domingo de febrero hasta 1913.

En Copenhague, Dinamarca, se realizó la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas que logró reunir a cientos de participantes de 17 países, quienes decidieron organizar anualmente una jornada de la mujer, con el fin de reforzar su lucha por obtener el sufragio femenino universal.

Poco a poco, numerosos países europeos y en EUA se conmemoró el Día Internacional de la Mujer. La fecha elegida fue el 19 de marzo en conmemoración de la Revolución de 1848 y de la Comuna de París. Todas unidas con el fin de conseguir el derecho al voto, ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la formación profesional y a la no discriminación laboral.

ONU conmemora el 8 de marzo como el Día de la Mujer

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de marzo comenzó a tomar protagonismo en la mayoría de los países, incluso antes de ser reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Aunque fue hasta 1975 que la ONU comenzó a conmemorar el Día de la Mujer y dos años más tarde se proclamó por su Asamblea. Por tal motivo, es una fecha para rememorar a todas las obreras y mujeres que alzaron la voz para exigir sus derechos.

Por lo que el 8M es un momento para reflexionar sobre los diferentes tipos de violencia de género y desigualdad en la sociedad, porque la lucha aún continúa.

Las mujeres tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos plena y equitativamente y a vivir sin ningún tipo de discriminación. #FelizMiércoles #derechoshumanos pic.twitter.com/GUm4WUdlg9 — ONU Mujeres México (@ONUMujeresMX) February 22, 2023

[Con información de Feminismo para principiantes y ONU Mujeres]