No hemos aumentado impuestos: AMLO celebra 25 años del SAT

Al manifestar que se tiene una hacienda púbica sana y fuerte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en lo que va de su gobierno se ha cumplido con su compromiso de no aumentar o crear impuestos, además de que se acabó la evasión fiscal y la condonación de impuestos.

En conferencia de prensa y al conmemorar los 25 años del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el mandatario afirmó que gracias a estas políticas no se tiene que recurrir a deuda y no se ha tenido un problema de déficit.

"Hoy vamos a conmemorar los 25 años del Servicio de Administración Tributaria, es la institución que procura que todos los ciudadanos contribuyan al desarrollo de país, es la que se encarga de recaudar y de fortalecer la hacienda pública para que haya fondos suficientes y se pueda financiar el desarrollo del país.