No les funcionó pronóstico a expertos, dice AMLO tras aumento del PIB

Claudia Guerrero

Agencia Reforma

Ciudad de México.-Luego que el Inegi informó que la economía mexicana avanzó 0.1 por ciento en el segundo trimestre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los resultados y dijo que no les funcionó el pronóstico a los expertos.



"Amanecemos con una buena noticia, dio a conocer el Inegi los resultados del crecimiento económico en el segundo trimestre y contrario a lo que pronosticaban algunos, de que se iba a caer la economía e íbamos a entrar en recesión, afortunadamente la economía creció, de acuerdo a los datos del Inegi, no les funcionó su pronóstico a los expertos", señaló al presentar una lámina con cifras comparativas de 2018.

"Se suponía que no iba a haber crecimiento, que se iba a caer y que con dos trimestres seguidos sin crecimiento, entrábamos en recesión, esa es la definición técnica, pero resultó que no".

El Mandatario indicó que, con estos resultados, se despeja la intención de crear desconfianza y que se demuestra que con austeridad también se puede crecer.



"Esta es una muy buena noticia, sobre todo porque despeja el miedo, la intención de crear desconfianza. Nosotros no tenemos duda, pero insistir tanto en la recesión lleva a crear dudas, cierta incertidumbre. Nosotros sabemos que va muy bien la economía, no quiere decir que todo esté resuelto, hay problemas que estamos enfrentando pero, desde luego, vamos muy bien en la parte económica, lo que tiene que ver con el bienestar.

"Esto es también producto, muy contrario de lo que se piensa, se insiste mucho en que no hay crecimiento porque no hay gasto, esto demuestra que si, con austeridad, gastando bien, se puede crecer", afirmó López Obrador en conferencia matutina.



El tabasqueño insistió en que el gasto está orientado a los más necesitados, algo que, los "tecnócratas neoliberales" no pueden entender.



"Lo que ha habido es gasto, pero orientado a quienes más lo necesitan, nada más que abajo, porque lo que queremos es una modernidad surgida, forjada desde abajo y para todos.

"Esto no lo alcanzan a entender los tecnócratas neoliberales. Ellos nada más apuestan a lo de arriba, incluso a grandes inversiones de capital, automatizadas, poca generación de mano de obra y mayor concentración de utilidades", criticó.

Cuestionado sobre su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para 2019, el Mandatario reiteró que será de 2 por ciento, aunque "prefiere esperar" a que termine el año.

"Son las mismas... vamos a esperar, sorpresas te da la vida, vamos a esperar a que termine el año.

"Vamos bien, hemos ido brincando obstáculos y lo más importante es que hay alegría en la gente, se acuerdan lo que decían antes del mal humor social, no hay mal humor social, en algunos, ni siquiera digo en la élite, en algunos, además poco a poco, porque es de sabios cambiar de opinión, cada vez son menos los que están aferrados y no entienden la nueva realidad", agregó.