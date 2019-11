No permitiremos intervención extranjera: AMLO

Claudia Guerrero/REFORMA

Ciudad de México.- Luego que el Canciller Marcelo Ebrard dijo que México no aceptaría que el Gobierno de Estados Unidos declare como terroristas a los cárteles mexicanos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se permitirá la intervención de ningún país extranjero.

"No vamos a cambiar la estrategia que iniciamos y sí, hay presiones, lo lamentable es que, un Gobierno como el de Estados Unidos, el Presidente Trump actúe de manera respetuosa y no insista en aplicar o en querer imponer la política de fuerza en nuestro País, sin embargo, en nuestro País hay algunos que estén demandando casi, casi una intervención, eso nunca jamás lo vamos a aceptar.

"Nuestros problemas los vamos a resolver los mexicanos, no queremos la injerencia de ninguna potencia, de ningún país extranjero, es muy clara la Constitución, no somos vendepatria, no vamos a permitir ninguna amenaza o intervención del extranjero", señaló el Mandatario federal en conferencia matutina.

En tanto, cuestionado sobre la petición de la familia LeBarón a Estados Unidos, el Secretario de Relaciones Exteriores dijo que la designación sobre narcoterrorismo es innecesaria e inconveniente.

"El tema de narcoterrorismo tiene una implicación jurídica, considerando que los actos son gravísimos, pero tiene un impacto jurídico internacional, porque hay una legislación norteamericana. Se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa, eso por supuesto México jamás lo aceptaría.

"No necesitas designarlo narcoterrorista para actuar en contra de él, además de inconveniente sería innecesario", dijo Ebrard.

La familia LeBarón formalizó ayer su solicitud a través de una petición electrónica dirigida a la Casa Blanca.

"Por la presente, solicitamos al gobierno de los Estados Unidos que designe a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas extranjeras", publicó la familia en un documento.

La familia aspira a conseguir 99 mil 999 firmas antes del 24 de diciembre de 2019 para recibir una respuesta de la Casa Blanca.