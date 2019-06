No se revelará la estrategia migratoria porque no es prudente: Ebrard

Redacción/SIPSE

México.- El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard señaló este martes que no revelará " la estrategia mexicana porque no es prudente y no es inteligente hacerlo”.

Marcelo Ebrard manifestó que la discrecionalidad se debe a que pondría en desventaja a México.

En conferencia de prensa, el canciller también indicó que el día de mañana comienza el despliegue de la Guardia Nacional en frontera sur de México.

Ante la pregunta de un reportero sobre si con el acuerdo entre México y Estados Unidos se gana tiempo, el canciller respondió que se espera que el acuerdo tenga éxito pero el país se prepara con iniciativa de sistema de gestación migratoria en caso de que no funcionen las medidas.

Ebrard aceptó que México tiene responsabilidad por el flujo de migrantes debido a que pasan de manera irregular por el país.

Por su parte, Alejandro Celorio Alcánrara , consultor jurídico adjunto “A” de la SRE, dijo que la propuesta de Estados Unidos es un tercer país seguro y en caso de fracasar el acuerdo se sopesa la opción.

El canciller respondió ante reporteros que una unidad de medida era innecesaria para medir el flujo de los migrantes, sin embargo, tras el acuerdo debe bajar exponencialmente.

A mediodía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que hay acuerdo secreto "muy largo y muy bueno" con México, pero se negó a describirlo al tiempo que prometió que entrará en vigencia cuando él lo desee.