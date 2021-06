“No se debería volver a aulas” afirma subsecretario de SEP

Iris Velazquez

MÉXICO.- Después que se anunciaran el regreso a clases para el próximo 7 de junio, las dudas e incertidumbre de padres de familia de regresar a clases presenciales, Juan Pablo Arroyo, subsecretario de Educación Media Superior respaldó que no se debería regresar sin recuperar la escuela en diversos aspectos.

"Hay que corregir una cosa, no hay que regresar a clases el 7 de junio, hay que recuperar la escuela primero. Ya que recuperemos la escuela", comentó en un webinar convocado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.

Primer paso

En el encuentro titulado "El retorno a las escuelas: la necesidad de una planificación integral a largo plazo", el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indicó que el primer paso es recuperar la escuela y realizar una evaluación sobre lo que se debe cambiar en ésta de acuerdo a las necesidades del entorno.

Quienes pueden estar en escuelas, o en Centros Comunitarios de Aprendizaje, son los docentes y personal educativo que ya fue vacunado, dijo.

"Ellos sí pueden estar en la escuela incluso con semáforo amarillo”. “Tienen que cuidarse de cómo se trasladan de la escuela de la casa, pero yo los veo en las calles de la Ciudad de México sin cubrebocas y sin Y ahora se están preocupando porque en la escuela no sé qué y no sé cuánto", apuntó.

"Yo creo que lo primero que hay que hacer es recuperar la escuela porque hay que protegerla, hay que cuidarla, hay que hacer una primera evaluación de qué queremos cambiar en la escuela porque tenemos que tener una escuela diferente, una escuela abierta, amplia que se relacione con la comunidad.

Segundo paso

La escuela recuperada, propuso que se las acciones se tomen mediante el Comité de Salud y del Comité de Participación Social de la escuela, donde el director del plantel sea el líder de acuerdo a las condiciones en las que se encuentren los planteles y comunidades.

"Ya no es más la escuela que se cierra al mediodía, si no hay que ver cómo conseguimos una escuela con participación a través de un concepto que desarrollamos durante la pandemia que es los Centros Comunitarios de Aprendizaje, donde los adultos puedan ir en la tarde, puedan ir en el trayecto del día actividades que les van a ser muy susceptibles para integrar más la comunidad y recuperar el principio de la responsabilidad social ese es el primer tema", agregó.

Indicó que las decisiones son voluntarias y conforme a la determinación de cada región. Arroyo dijo que en algunas zonas rurales de Guerrero y Oaxaca no se han interrumpido las lecciones en las aulas, pero se ha restringido el ingreso a personas que no son habitantes.

"El centro de recuperar la escuela es que además no vamos a regresar a las clases tradicionales, no los 40 alumnos en las 40 bancas, si no el docente tiene que desarrollar iniciativas para conectarse con sus alumnos de manera diferente y entonces la escuela va a ser el centro de operación de una nueva actividad abierta y amplia", expuso.

Tercer paso

Prosiguió, es atender el asunto emocional, sin cargar esto solamente a los maestros.

"No podemos dejarle al maestro de matemáticas que le destine 10 minutos a socioemocionales y que ahí los haga empáticos, resilientes, y resistan al fracaso. El pobre profesor de matemáticas además tiene que enseñar matemáticas por eso nosotros proponemos que la escuela debe de tener un componente socio emocional adicionado a las actividades reguladas y académicas y ampliar el tiempo del estancia de los niños y las niñas en la escuela, donde se desarrollan las actividades, donde se resuelven las actividades socio emocionales", añadió.

Otro punto propuesto es la capacitación de los profesores, punto que remarcó como fundamental.

Luz Elena Borbolla Corripio, representante de #AbreMiEscuela, indicó que si bien el retorno a las aulas fue una demanda de meses atrás, del ciclo escolar han pasado meses que se pudieron usar para la planeación y hay incertidumbre entre padres de familia debido a versiones encontradas incluso en la misma zona escolar.

"Ya la conversación está ahí, pero nos encontramos bajando información a todo vapor para un regreso tanto apresurado el 7 de junio y como con teléfono descompuesto, en una misma zona, en un mismo estado, unos inspectores dicen una cosa otros inspectores dicen otra, unas escuelas dicen una cosa y otras escuelas dicen otra, la información como que nos faltó un poco de la planeación que ustedes están proponiendo y que se me hace tan importante", manifestó.

El subsecretario de Educación Pública, Juan Pablo Arroyo, pidió a los jóvenes que tengan cuidado con sus prácticas sexuales porque México, es el productor "más importante de ninis y de niños" https://t.co/Lx4UO5iEp7 — El Universal (@El_Universal_Mx) June 20, 2019

"¿A qué vamos a regresar?, ¿a qué me estás invitando a regresar? si no tengo claro cómo será el regreso y entonces la respuesta tiende a ser, pues no sé o no estoy seguro o no (de padres de familia), pero cuando en realidad la importancia y la necesidad de hacer este regreso, porque la brecha para las mujeres, para los niños de la educación, para México se está haciendo cada vez más grande", añadió.

Al funcionario de la SEP ofreció trabajar en conjunto y le hizo el llamado de coordinar acciones junto con actores del ámbito educativo.

"Siento un poco que nuestras autoridades están avanzando sin la participación tan clara de los padres de familia, sin invitarlos, sin preguntarles, ese acercamiento que para una población que cubra todas esas necesidades se me hace súper importante. Tenemos que reinventar la educación, tenemos que incluir a todos los actores, necesitamos hacer saber todos como comunidad o sea este es un momento de crisis en el que tenemos que tomarnos de las manos y necesitamos hacer sacrificios y concesiones. La educación no va a volver a ser la que conocíamos. "No podemos dar una instrucción general y esperar que se aplique igual para todas las escuelas de todo México. Nuestro País es enorme y tiene realidades diferentes a lo largo y a lo ancho, entonces necesitamos ese diseño versátil, pero sobre todo necesitamos hacerlo en comunidad", instó.

Lourdes Lezama Aguilar, subprocuradora de atención a Mujeres de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México indicó que la carga de las madres de familia se ha triplicado durante la pandemia, pero consideró que el regreso a clases implica necesariamente que se conozcan las reglas precisas.

José Alejandro Águila Argüeyes, presidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPAF) resaltó la importancia de que se regrese a las escuelas, pero también pidió que sea en conjunto con los tutores.

Informó que según una encuesta realizada por dicha organización, el 54 por ciento de los participantes contestó que sí llevaría a sus hijos a la escuela, mientras que el 46 por ciento respondió que no.

TE PUEDE INTERESAR:

‘En clase alta también existe la venta de mujeres’, AMLO

¡Urge regresar! AMLO propone regreso a clases presenciales

‘Clases presenciales continuarán pese a brotes de Covid-19’, AMLO