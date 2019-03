No se evaluará a maestros en nueva reforma: AMLO

AGENCIAS

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que la evaluación a los maestros no es una prioridad en la nueva reforma educativa, pues aseguró que no tiene relación con la calidad de la enseñanza.

No obstante, aseguró que se van a fortalecer las escuelas normales para la mejor formación de maestros.

"He dado instrucciones al Secretario de Educación de que se lleve a cabo un programa para fortalecer a las escuelas normales, a las escuelas normales públicas, y vamos a crear nuevas escuelas normales y se le va a dar preferencia a maestras y maestros egresados de estas normales", dijo.

"Por eso también no es para nosotros indispensable lo de la llamada evaluación porque si se fortalecen las normales pues los maestros van a salir bien preparados para poder desempeñar su trabajo educativo, eso con lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza".

El mandatario reiteró que está cumpliendo su compromiso con los maestros.

"Lo que me interesa es que sepan que estamos cumpliendo nuestro compromiso para que no haya manipulación porque hay grupos de intereses creados. Siempre he dicho que la extrema derecha y la extrema izquierda se tocan, se juntan y no quieren que se lleve a cabo la transformación, apuestan a que fracasemos", dijo.

Por su lado, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, indicó que en la nueva reforma la evaluación no está ligada a la permanencia en el empleo, a diferencia de la versión anterior.

Señaló que la reforma pasada sí invadió derechos laborales y se creó un "sistema perverso" que incumplió la ley, pues, según dijo, en Michoacán se contrataba a maestros que no habían pasado evaluación y se contrató a maestros por honorarios.