AMLO pide reabrir los parques; señala que no se puede tanto encierro

MÉXICO.- A pesar de que el país está en semáforo rojo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en reuniones con autoridades del sector salud ha pedido que se permita a la gente salir a parques pues es necesario y "no se puede tanto encierro".



"No es lo mismo lo del transporte público que lo de los parques, es distinto, ellos van a decir en dónde sí se puede, dónde no se puede, el caso de los parques se ha hablado que se confíe en la gente y que guardada la distancia pues pueda la gente salir, pero eso lo tienen que decidir los especialistas", dijo en su conferencia.

"Yo soy partidario pero no es mi opinión lo que determina el comportamiento que debemos de seguir, son las recomendaciones de los especialistas, en lo personal yo sí he dado la opinión en las reuniones que lo de los parques se tome en consideración, que la gente salga y con la distancia correspondiente, que puedan salir también porque también es necesario eso, hace falta, no se puede tanto encierro, y confiar en la gente, confiar en que nos podemos cuidar, la responsabilidad de cada quien de cuidarnos, y yo creo que poco a poco vamos a ir saliendo".



Sin embargo, el Mandatario federal reiteró su llamado a evitar el relajamiento en la disciplina y a cuidar las medidas de prevención.



"Tenemos que evitar que haya relajamiento en la disciplina o indisciplina, que cuidemos las medidas. No se han suspendido las medidas de prevención, las medidas preventivas", afirmó.



Agregó que hoy en la noche el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell hablará sobre el semáforo y que mañana se dará un informe sobre la pandemia en la conferencia mañanera.