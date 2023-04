No sirve para nada: AMLO arremete contra el Inai

"No sirven para nada", expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre si se nombran o no en el Senado a los comisionados faltantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (Inai) para que este organismo siga funcionando.

Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, López Obrador acusó que el Inai solo ha sido "una fachada" para encubrir "corruptelas de funcionarios".

Además, afirmó que todos los organismos autónomos que se crearon en sexenios pasados "no tienen sentido".

"Está el debate que el Senado no nombra a los de la Transparencia, pero digo, los nombren o no los nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada".

"Era un gobierno mantenido y bueno para nada. Eso era lo que había ¿Saben para qué sirve ese Instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios", afirmó.