“No soy quién ellos creen”, dice Ovidio tras negar ser hijo de ‘El Chapo’

Ovidio Guzmán, alias ‘El Ratón’ durante su audiencia llevada a cabo en los juzgados federales del penal del Altiplano, pidió la palabra en dónde indicó no ser la persona que pide los Estados Unidos para su extradición, así como negó ser hijo del capo ‘Guzmán Loera’.

Este 7 de marzo durante cinco horas, ocho defensores del equipo de defensa de Ovidio Guzmán, alegaron que su cliente no es la persona que piden que sea extraditada al país vecino, luego de ser capturado el pasado 5 de enero en Culiacán con una orden de detención provisional basada en una aprehensión de la Corte Federal del Distrito de Columbia, en Washington, por únicamente dos cargos de narcotráfico.

Sin embargo, en la Corte de Nueva York, se le acusa a ‘El Ratón’ de ser líder del Cártel de Sinaloa en el tráfico de fentanilo y responsable de su distribución en ese estado, así como en California, Michigan, Minnesota, Ohio y Massachusetts.

